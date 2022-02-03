Уже традиційно новий сезон "Холостяка" вийде на екрани до Міжнародного жіночого дня. 12 сезон з бізнесменом Алексом Топольським глядачі побачать 4 березня о 19:00 на телеканалі СТБ.

До теми Світська вечірка та поле троянд: мережу підкорює проморолик 12 сезону "Холостяка"

Цієї весни... Пафос і гламур уже не в моді. Щирість та автентичність – новий тренд,

– анонсував головний герой у своєму інстаграмі.

Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ

Що відомо про 12 сезон "Холостяка"