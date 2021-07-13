В уривку відеокліпу Тіна Кароль постає на 10 років молодшою. Вона позує з рожевим волоссям на блакитному тлі, поки її обличчя розмальовують різнокольоровими фарбами.
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Кліп був невиданий, оскільки моя сімейна історія тих років не була співзвучна з цією піснею і кліпом. Сьогодні прийшов час випустити цей кліп в якості подарунка шанувальникам. Незвичайна, зухвала, яскрава відеоробота, як і наша майбутня зустріч,
– розповіла співачка.
Відомо, що 8 років тому помер чоловік Тіни Кароль, Євген Огір, через важку боротьбу з онкологією. Ймовірно, саме це стало причиною скасування публікації кліпу. Повну версію пісні можете почути в архівному відео 2011 року. До слова, це не єдиний кліп, знятий Аланом Бадоєвим для Тіни Кароль. Ймовірно, колись публіка побачить ще відео на пісню "Переживем измены".
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Артистка у 2021 році вирішила зробити приємність своїм шанувальникам і таким чином запросила їх на сольний концерт в Києві, який відбудеться 16 липня у КВЦ Парковий. У рамках шоу Кароль обіцяє показати свою програму "Красиво" і виконає найкращі хіти.
Яким останнім шоу вражала Тіна Кароль
- Нещодавно зірка виступала у Києві на шоу Atlas Weekend як головний хедлайнер першого і другого дня фестивалю. Загалом за два дні її шоу відвідало 250 тисяч глядачів, що стало абсолютним рекордом за час існування Atlas Weekend.
- Зірка вражала яскравими постановками, футуристичними костюмами і новими хітами.
- Втім, не обійшлось без інцидентів: артистка виступала під час деяких номерів з живим пітоном, що засудили фанати і зоозахисники.
- А виступ Тіни Кароль ледь не зірвав гурт MOZGI.
- Співачка також могла отруїтись чадним газом на другий день фестивалю, коли виступала на сцені.