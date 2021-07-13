В уривку відеокліпу Тіна Кароль постає на 10 років молодшою. Вона позує з рожевим волоссям на блакитному тлі, поки її обличчя розмальовують різнокольоровими фарбами.

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Кліп був невиданий, оскільки моя сімейна історія тих років не була співзвучна з цією піснею і кліпом. Сьогодні прийшов час випустити цей кліп в якості подарунка шанувальникам. Незвичайна, зухвала, яскрава відеоробота, як і наша майбутня зустріч,

– розповіла співачка.

Відомо, що 8 років тому помер чоловік Тіни Кароль, Євген Огір, через важку боротьбу з онкологією. Ймовірно, саме це стало причиною скасування публікації кліпу. Повну версію пісні можете почути в архівному відео 2011 року. До слова, це не єдиний кліп, знятий Аланом Бадоєвим для Тіни Кароль. Ймовірно, колись публіка побачить ще відео на пісню "Переживем измены".

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Артистка у 2021 році вирішила зробити приємність своїм шанувальникам і таким чином запросила їх на сольний концерт в Києві, який відбудеться 16 липня у КВЦ Парковий. У рамках шоу Кароль обіцяє показати свою програму "Красиво" і виконає найкращі хіти.

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