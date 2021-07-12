Як повідомляють у виданні, кліп знімають у Нью-Йорку і він обіцяє бути дуже романтичним. Кліп стане першим за 5 років після виходу її останніх роликів на пісні Sledgehammer і Wild Thoughts.

Дивіться також Ріанну та A$AP Rocky не хотіли впускати до нічного клубу

У новому кліпі Ріанна з'явиться щонайменше у трьох цікавих образах, які встигли зафіксувати папараці: у довгій дублянці, корсеті зі зміїної шкіри і широких штанах та в хустці. Інший образ поєднував у собі бікіні, рожеву хустку і босоніжки на зав'язках, а також халат. Для останнього look Ріанна одягла рожеву шубу і шорти, а її коханий A$AP Rocky – зелену шапку, майку і рвані джинси.

Чому Ріанна не створювала нові пісні та кліпи

Останніми роками зірка почала активніше розвивати свої бізнеси у б'юті сфері та дизайні одягу, а також посилено займалась благодійністю. Зірка має такі компанії, як Savage X Fenty, Fenty Beauty та Fenty Skin. Зважаючи на успіх подібних брендів у Кайлі Дженнер, Кім Кардашян, Селени Гомес, Дженніфер Лопес та інших зірок, такі компанії приносять чималий прибуток, на відміну від музичної творчості в час пандемії.