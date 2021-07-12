Феєричне шоу Тіни Кароль починалось з того, що на сцену Atlas Weekend вона виїжджала на мотоциклі з чемпіоном України по стантрайдингу. У перший день фестивалю гурт Mozgi не попередив команду співачки про метафан – конфеті, тому її виступ затримали через незаплановане прибирання майданчика.

До теми Як при пожежі, – Тіна Кароль ледь не отруїлась чадним газом на Atlas Weekend

"Ми розуміємо, що для мотоцикла це слизько. Просто на місці, за 10 хвилин до виходу, знаходять якісь пилососи, вентилятори, люди бігають сценою, змітають цей метафан", – пригадала артистка.

Ніхто не був до цього готовий. Мені було незрозуміло, чому одна режисерська група не сказала іншій про це. Я відправляю їм всім смайл злості,

– зізналась Тіна Кароль.

Вона додала, що через хвилювання перед Atlas Weekend не спала всю ніч. На фестиваль вона приїхала о 14 годині, за 8 годин до виходу на сцену. Все задля того, аби перевірити всі служби, всіх людей, налаштуватися.

"Чекали на свій вихід довго. Люди думають: "Вона сидить в гримерці, дочісує крайній локон. Ні, я під сценою стояла й топталась як медвежа", – поділилась попдіва.

Тіна Кароль на Atlas Weekend / Фото з інстаграму артистки

Нагадаємо, після Atlas Weekend між лідером гурту Mozgi Потапом і Тіною Кароль спалахнув конфлікт. Репер публічно поглузував з колеги, заявивши: "Ми не знаємо, хто така Тіна Кароль". Інші учасники колективу на камеру перекручували її ім'я.

Народна улюблениця стримано відреагувала на глузування Потапа. Вона поцікавилась, чи не хворіє гурт Mozgi на амнезію.