Схоже, в Україну Анджеліна Джолі прибула не як акторка, а як посол доброї волі ООН у справах біженців. Однак це не завадило Остапчуку та Решетнику випалити кілька жартів. Обоє спробували її засватати: перший хоче звести зірку з Дантесом, другий – влаштувати для неї реаліті-шоу "Холостячка".

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Володимир Остапчук

Спочатку шоумен пожартував з хлопчика, який сидів у кав'ярні в навушниках, у той час, як позаду була Анджеліна Джолі. Він припустив, що той не відривався від телефону, бо слухав Олексія Арестовича.

"Може в усьому світі ти Анджеліна Джолі, але пацан все одно дивиться Арестовича", – пожартував Остапчук в інстаграмі.

Трохи згодом Остапчук звернувся до співака Володимира Дантеса, який два місяці тому розійшовся з Надею Дорофєєвою. Він натякнув, що самотня Джолі – ідеальна пара для нього.

Вовчик, привіт. Ти чув, мабуть, що Анджеліна Джолі зараз у Львові. Я знаю, що вона вільна, і твоє серце вільне, тому…

– пожартував Володимир Остапчук.

Дантес з гумором відреагував на натяк ведучого й написав: "Зараз буду".

Володимир Дантес з Анджеліною Джолі / Фото з інстаграм-сторіс Остапчука

Григорій Решетник

Анджеліна Джолі у Львові! Ми розпочали зйомки нового сезону проєкту "Холостячка". Скоро на СТБ,

– пожартував Григорій Решетник в інстаграмі.