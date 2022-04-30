Похоже, в Украину Анджелина Джоли прибыла не как актриса, а как посол доброй воли ООН по делам беженцев. Однако это не помешало Остапчуку и Решетнику выдать несколько шуток. Оба попытались ее засватать: первый хочет свести звезду с Дантесом, второй – устроить для нее реалити-шоу "Холостячка".

Горячая тема Анджелина Джоли поддерживает Украину и приехала во Львов: фото, видео

Реакция украинского шоу-биза на приезд Анджелины Джоли во Львов

Владимир Остапчук

Сначала шоумен пошутил над мальчиком, который сидел в кафе в наушниках, в то время как позади была Анджелина Джоли. Он предположил, что тот не отрывался от телефона, потому что слушал Алексея Арестовича.

"Может во всем мире ты Анджелина Джоли, но пацан все равно смотрит Арестовича", – пошутил Остапчук в инстаграме.

Немного погодя Остапчук обратился к певцу Владимиру Дантесу, который два месяца назад разошелся с Надеждой Дорофеевой. Он намекнул, что одинокая Джоли – идеальная пара для него.

Вовчик, привет. Ты слышал, наверное, что Анджелина Джоли сейчас во Львове. Я знаю, что она свободна, и твое сердце свободно, поэтому…

– пошутил Владимир Остапчук.

Дантес с юмором отреагировал на намек ведущего и написал: "Сейчас буду".

Владимир Дантес с Анджелиной Джоли / Фото с инстаграм-сторис Остапчука

Григорий Решетник

Анджелина Джоли во Львове! Мы приступили к съемкам нового сезона проекта "Холостячка". Скоро на СТБ,

– пошутил Григорий Решетник в инстаграме.

Как Анджелина Джоли относится к войне в Украине

Голливудская актриса, как и весь мировой шоу-биз, осудила войну в Украине. Она молится о нашей Родине, о завершении войны. Джоли хоть и не собирает деньги для беженцев из Украины, как Мила Кунис, но заботится о них вместе с ООН – защищает их в правовом поле и посещает в больнице.

"Я молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта. Ужасно видеть, какую цену платят дети", – говорила Анджелина Джоли в больнице в Риме.