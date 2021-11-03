Звертаючись до лідерів у Глазго: Єлизавета II віддала шану покійному чоловіку

Британська королева Єлизавета II через рекомендації лікарів вимушена була скасувати візит у Глазго, де триває кліматичний саміт. Від її імені відправились представники королівської сім'ї та прем'єр-міністр Борис Джонсон. Втім, для світових лідерів Єлизавета II записала відеозвернення.

У своїй особистій промові 95-річна королева віддала зворушливу данину поваги своєму синові Чарльзу та онуку Вільяму, а також покійному чоловіку принцу Філіпу, який помер навесні 2021 року.

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Вплив довкілля на людський прогрес був проблемою, близькою серцю мого дорогого покійного чоловіка,

– зазначила у своєму відео Єлизавета II і згадом додала, що "ніхто не житиме вічно".

Знаки уваги принцові Філіпу

Однією з особливостей відеозвернення Єлизавети II стала брошка на салатовій сукні королеви у формі метелика. Брошка-метелик була подарунком від графині Онслоу принцесі Єлизаветі та принцу Філіпу у день їхнього весілля в 1947 році. Прикраса чудово гармоніювала з образом королеви, яка також одягнула свої улюблені прикраси з перлин.

Ще один важливим елементом відео, яке розгледіли журналісти та лідери екосаміту COP26, стала фотографія на столі позаду Її Величності. На ній зображений щасливий і молодий принц Філіп, навколо якого літають тисячі метеликів у сонячний день. Що цікаво, у мексиканській культурі ці метелики є "душами мертвих", тому їх часто згадують у День мертвих 1 листопада.

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Значення метеликів

За словами королівського біографа Анджели Левін, метелики з фотографій повинні "передавати повідомлення від померлих, що з ними все гаразд і що вони просто живуть в іншому царстві".

Можливо, вона каже нам, що упокорюється з тим фактом, що її не буде вічно. Вона духовна та релігійна жінка. Можливо, вона готова продовжити свою роль, але розуміє, що старіє,

– додала експерт.

Самопочуття королеви: коротко