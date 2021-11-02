Кейт Міддлтон, як завжди, підкорила публіку розкішним елегантним образом і похизувалася новою сукнею.
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Образ герцогині Кембридської
Дружина принца Вільяма обрала для виходу приталену сукню довжини нижче колін. Вбрання було трендового синього кольору й неабияк пасувало Кейт Міддлтон, підкреслило її витончену талію. Такий look жінка поєднала з темно-синіми туфлями-човниками на підборах.
Волосся герцогиня зібрала в акуратну зачіску з плетінням. На обличчі вона зробила звичний макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів вишуканий образ довершили коштовні сережки та лаконічний клатч.
Новий вихід герцогів Кембриджських / Фото Getty Images
Новий вихід герцогів Кембриджських / Фото Getty Images