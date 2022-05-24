На щастя, з маєтку під Києвом Ельвіра Гасанова виїхала до того, як туди зайшла російська армія. Можливо, це врятувало життя їй, її чоловіку Ехтіраму та доньці Айлін. Однак будинок зіркової сім'ї не вцілів, він повністю розбомблений.

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Ельвіра Гасанова показала розтрощений дім у Бучі

Це був наш будинок. У мене всередині залишилася лише порожнеча. Гнів і ненависть змінилися бажанням працювати багато, дико багато, до знемоги. Прикро? Дуже,

– не стала приховувати емоцій Ельвіра Гасанова.

"Дякую, що не спалили будинок. Хто б міг подумати, що ми будемо вдячні, що в наш будинок пробралися, їли і якийсь час жили там орки, і зараз я дякую, що будинок не спалили. Влучив снаряд, ракета, знесено два поверхи, але він не горів", – додала дизайнерка.

Розбомблений будинок Ельвіри Гасанової в Бучі: фото та відео

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Те, що в її домі жили російські вояки, Ельвіра Гасанова зрозуміла зі сухпайка, який орки залишили по собі. Його вміст модельєрка показала на 64-тисячну аудиторію в інстаграмі.

Сухпайок російського солдата, який Ельвіра Гасанова знайшла у своєму домі: фото

Примітно, що сім'я Ельвіри Гасанової вже повернулася додому: "Сьогодні була перша ніч знову вдома! Це почуття не схоже ні на що. Повноцінне щастя! Моя дочка вперше за 3 місяці спала у своєму ліжку, а не в колясці". Вочевидь, йдеться про інший будинок на Київщині, не в Бучі.

Засновниця успішного бренду GASANOVA зізналася, що зараз тримається лише через роботу. Вона публічно подякувала усім своїм клієнтам і партнерам, завдяки яким не думає "про цих нелюдів".

Я живу лише бажанням допомогти та відродити Україну. Усі отримають по заслугам. Усі, хто підтримував і казав, що Україна сама винна. Чекайте, відплата прийде,

– висловилася дизайнерка.

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У коментарях її підтримали зіркові друзі, з якими вона не раз співпрацювала до війни: