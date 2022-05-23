До Софіївської Борщагівки, що в передмісті Києва, російські війська не дійшли, але "прильоти" там були. За словами MELOVIN, "ракета долетіла".

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MELOVIN про квартиру на Софіївській Борщагівці

У житловому кварталі, де мешкає співак, пошкоджена багатоповерхівка, її видно з його вікон. У будівлі повилітали шибки й зруйнована квартира на 9 поверсі. Натомість оселя MELOVIN ціла. Туди навідувалися його знайомі.

Я там ще не був. Приїхали мої знайомі, які зараз у Києві, робили мені фотозвіт. Десь щось потріскалося, десь щось впало біля вікна. Не дуже прикольна картина з мого вікна, з моєї спальні,

– зізнався артист.

Будинок напроти квартири MELOVIN / Скриншот з відео

Цікаво, що зараз MELOVIN у Німеччині. За кордон він виїхав з командою, аби зібрати гроші для України на благодійних концертах. Він уже виступив у Лейпцігу, Мюнхені, а 29 травня вийде на сцену в Берліні. Співак обіцяє, що після гастролей повернеться до Києва.

Я нікуди не втік, я весь цей час був в Україні. Я приїхав, щоб виступити й повернутися до себе додому. Я не хочу тут залишатися, бо мені боляче, в Україні мої батьки. І цей дурний "синдром вцілілого" дуже заважає. Ти завжди думаєш про своїх близьких,

– поділився MELOVIN.

"Я це сприймаю просто як роботу. Все, що я вмію, – співати, робити шоу. Якщо я можу зараз принести цим якісь гроші в Україну, то чому це не зробити?" – наголосив артист і зізнався, що готовий їхати за кордон ще і ще, якщо запросять.

Повне інтерв'ю MELOVIN зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про квартиру на Софіївській Борщагівці – на 7 секунді)

Нагадаємо, ведучий Тимур Мірошниченко теж виїжджав з України в Польщу та Німеччину в рамках культурної дипломатії, хоч і належить до чоловіків призовного віку. Тоді його нещадно хейтили й радили йти воювати.