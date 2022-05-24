К счастью, из имения под Киевом Эльвира Гасанова выехала до того, как туда зашла русская армия. Возможно, это спасло жизнь ей, ее мужу Эхтираму и дочери Айлин. Однако дом звездной семьи не уцелел, он полностью разбомблен.
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Эльвира Гасанова показала разбитый дом в Буче
Это был наш дом. У меня внутри осталась только пустота. Гнев и ненависть сменились желанием работать много, дико много, до изнеможения. Досадно? Очень,
– не стала скрывать эмоций Эльвира Гасанова.
"Спасибо, что не сожгли дом. Кто бы мог подумать, что мы будем благодарны, что в наш дом пробрались, ели и некоторое время жили там орки, и сейчас я благодарю, что дом не сожгли. Попал снаряд, ракета, снесено два этажа, но он не горел", – добавила дизайнер.
Разбомбленный дом Эльвиры Гасановой в Буче: фото и видео
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То, что в ее доме жили русские вояки, Эльвира Гасанова поняла из сухпайка, который орки оставили после себя. Его содержимое модельер показала на 64-тысячную аудиторию в инстаграме.
Сухпаек русского солдата, который Эльвира Гасанова нашла в своем доме: фото
Основательница успешного бренда GASANOVA призналась, что сейчас держится только из-за работы. Она публично поблагодарила всех своих клиентов и партнеров, благодаря которым не думает "об этих нелюдях".
Я живу желанием помочь и возродить Украину. Все получат по достоинству. Все, кто поддерживал и говорил, что Украина сама виновата. Ждите, возмездие придет,
– выразилась дизайнер.
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В комментариях ее поддержали звездные друзья, с которыми она не раз сотрудничала до войны:
- модель Алла Костромичева: "Мое сердце с тобой. Держись";
- фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина: "О Господи";
- стилистка Ольга Слонь: "Будет еще лучше. Держись";
- модель Даша Хлыстун: "Слава Богу, вы живы и здоровы! Дом будет еще краше и лучше! А этим тварям все вернется еще и с бонусами";
- совладелица бьюти-баров G.Bar Сабина Мусина: "Не могу".