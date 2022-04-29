Знає, що дітки гинуть від голоду, – Цибульська розповіла, як говорить з 7-річним сином про війну

29 квітня 2022 , 21:06
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Джерело:

"Сьогодні"

Сину Олі Цибульської лише 7 років, а він дуже багато знає про війну. Співачка розповідає йому про Маріуполь, про розтрощену квартиру в Ірпені, про дітей і дорослих, які помирають від куль і голоду.

Оля Цибульська з чоловіком і сином ночувала в підземному паркінгу в Києві та тікала в укриття під час повітряної тривоги. У перший же день співачка пояснила Нестору, що це не розваги, а справжня війна. За її словами, він дуже дорослий і свідомий хлопчик, тож не боїться про це говорити. 

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Що 7-річний син Олі Цибульської знає про війну 

Ми з першого дня говоримо з ним відверто. Звичайно, стараємось оберігати з усіх сил, але кажемо правду. Він знає про розстріляну з танків квартиру бабусі й дідуся в Ірпені, де могли загинути й вони. Знає про біду в Маріуполі, про діток, що гинуть від ворога та від голоду,
– зізналася Оля Цибульська. 

Артистка пояснила, що так багато говорить з сином про війну, бо хоче, щоб він запам'ятав і передав своїм правнукам одну просту істину: "Ніколи цим смердючим терористам нічого пробачати не можна".

Крім того, Нестор не може не бачити переживання мами, бо завжди з нею. Раніше з його вихованням Олі Цибульській допомагала няня, а зараз усе лягло на її плечі. Тож хлопчик навіть їздить з мамою в робочі відрядження. 

"Зранку – вчимось онлайн у школі, а потім – вперед у справах. Я дуже йому вдячна за терпіння. Такий графік складно осилити мені. Дитині ще складніше", – заявила співачка. 

Оля Цибульська з батьками і сином Нестором: фото 

Як зіркові діти переживають війну 

  • 3-річний син Світлани Тарабарової теж знає, що в Україні війна, знає про бомби. Коли вона вкладає Івана спати, і виють сирени, то він каже: "Не час спати, треба ховатися".
  • Молодший син Каті Осадчої теж став "дитиною війни", але йому лише 8 місяців, тож він "не запам'ятає вибухів і сирен, збентежених батьків і сльози близьких". 
  • Сини Григорія Решетника з "Холостяка" виїхали з Києва до бабусі та дідуся в Івано-Франківськ і моляться перед сном, щоб не було сирен. 
  • 14-річний син Олега Скрипки Устим навіть пише пісні про війну
Автор: Марина Джура