Знає, що дітки гинуть від голоду, – Цибульська розповіла, як говорить з 7-річним сином про війну
Джерело:"Сьогодні"
Сину Олі Цибульської лише 7 років, а він дуже багато знає про війну. Співачка розповідає йому про Маріуполь, про розтрощену квартиру в Ірпені, про дітей і дорослих, які помирають від куль і голоду.
Оля Цибульська з чоловіком і сином ночувала в підземному паркінгу в Києві та тікала в укриття під час повітряної тривоги. У перший же день співачка пояснила Нестору, що це не розваги, а справжня війна. За її словами, він дуже дорослий і свідомий хлопчик, тож не боїться про це говорити.
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Що 7-річний син Олі Цибульської знає про війну
Ми з першого дня говоримо з ним відверто. Звичайно, стараємось оберігати з усіх сил, але кажемо правду. Він знає про розстріляну з танків квартиру бабусі й дідуся в Ірпені, де могли загинути й вони. Знає про біду в Маріуполі, про діток, що гинуть від ворога та від голоду,
– зізналася Оля Цибульська.
Артистка пояснила, що так багато говорить з сином про війну, бо хоче, щоб він запам'ятав і передав своїм правнукам одну просту істину: "Ніколи цим смердючим терористам нічого пробачати не можна".
Крім того, Нестор не може не бачити переживання мами, бо завжди з нею. Раніше з його вихованням Олі Цибульській допомагала няня, а зараз усе лягло на її плечі. Тож хлопчик навіть їздить з мамою в робочі відрядження.
"Зранку – вчимось онлайн у школі, а потім – вперед у справах. Я дуже йому вдячна за терпіння. Такий графік складно осилити мені. Дитині ще складніше", – заявила співачка.
Оля Цибульська з батьками і сином Нестором: фото
Як зіркові діти переживають війну
- 3-річний син Світлани Тарабарової теж знає, що в Україні війна, знає про бомби. Коли вона вкладає Івана спати, і виють сирени, то він каже: "Не час спати, треба ховатися".
- Молодший син Каті Осадчої теж став "дитиною війни", але йому лише 8 місяців, тож він "не запам'ятає вибухів і сирен, збентежених батьків і сльози близьких".
- Сини Григорія Решетника з "Холостяка" виїхали з Києва до бабусі та дідуся в Івано-Франківськ і моляться перед сном, щоб не було сирен.
- 14-річний син Олега Скрипки Устим навіть пише пісні про війну.