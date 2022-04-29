Оля Цыбульская с мужем и сыном ночевала в подземном паркинге в Киеве и бежала в укрытие во время воздушной тревоги. В первый день певица объяснила Нестору, что это не развлечения, а настоящая война. По ее словам, он очень взрослый и сознательный мальчик, так что не боится об этом говорить.

К теме Оля Цыбульская во время войны с сыном и любимым приехала во Львов: редкие фото

Что 7-летний сын Оли Цыбульской знает о войне

Мы с первого дня говорим с ним прямо. Конечно, стараемся оберегать изо всех сил, но говорим правду. Он знает о расстрелянной из танков квартире бабушки и дедушки в Ирпене , где могли погибнуть и они. Знает о беде в Мариуполе, о детках, что гибнут от врага и от голода,

– призналась Оля Цыбульская.

Артистка объяснила, что так много говорит с сыном о войне, потому что хочет, чтобы он запомнил и передал своим правнукам одну простую истину: "Никогда этим вонючим террористам ничего прощать нельзя".

Кроме того, Нестор не может не видеть переживания мамы, потому что всегда с ней. Раньше с его воспитанием Оле Цыбульской помогала няня, а сейчас все легло на ее плечи. Так что мальчик даже ездит с мамой в рабочие командировки.

"Утром – учимся онлайн в школе, а потом – вперед по делам. Я очень ему благодарна за терпение. Такой график сложно осилить мне. Ребенку еще сложнее", – заявила певица.

Оля Цыбульская с родителями и сыном Нестором: фото

Как звездные дети переживают войну