Син Олега Скрипки з дитинства захоплюється музикою – займається вокалом і грає на кількох інструментах. До 14 років Устим уже випустив не один трек і навіть співав у дуеті з гуртом батька "Воплі Відоплясова". На 48-й день війни хлопчик презентував потужний сингл "Шторм".

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"Мені треба лиш мир. Досить цих війн. Ми одні в цій боротьбі. Серед шторму, будь ласка, дім не загуби. Тож підіймайте прапори. Картину світу мені покажи. Скільки людей ти убив, то скажи. Серед шторму знайду свій дім", – йдеться в пісні.

Нова пісня "Шторм" від молодого, талановитого та енергійного виконавця USTYM,

– з гордістю презентував Олег Скрипка.

Він зауважив, що слова й музику Устим написав сам. Крім того, він зняв лірик-відео з кадрами війни й постав у ньому сам – у синьому худі на тлі блакитного неба.

Фани Олега Скрипки схвально оцінили реп його 14-річного сина:

"Талановитий у вас синок, весь у тата. Бережіть його";

"Ваша родина неймовірна. Молодці, так тримати";

"Молодець";

"Україна має таланти".

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