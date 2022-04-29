Оля Цибульська з чоловіком і сином ночувала в підземному паркінгу в Києві та тікала в укриття під час повітряної тривоги. У перший же день співачка пояснила Нестору, що це не розваги, а справжня війна. За її словами, він дуже дорослий і свідомий хлопчик, тож не боїться про це говорити.

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Що 7-річний син Олі Цибульської знає про війну

Ми з першого дня говоримо з ним відверто. Звичайно, стараємось оберігати з усіх сил, але кажемо правду. Він знає про розстріляну з танків квартиру бабусі й дідуся в Ірпені, де могли загинути й вони. Знає про біду в Маріуполі, про діток, що гинуть від ворога та від голоду,

– зізналася Оля Цибульська.

Артистка пояснила, що так багато говорить з сином про війну, бо хоче, щоб він запам'ятав і передав своїм правнукам одну просту істину: "Ніколи цим смердючим терористам нічого пробачати не можна".

Крім того, Нестор не може не бачити переживання мами, бо завжди з нею. Раніше з його вихованням Олі Цибульській допомагала няня, а зараз усе лягло на її плечі. Тож хлопчик навіть їздить з мамою в робочі відрядження.

"Зранку – вчимось онлайн у школі, а потім – вперед у справах. Я дуже йому вдячна за терпіння. Такий графік складно осилити мені. Дитині ще складніше", – заявила співачка.

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