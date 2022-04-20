Телеведуча та зіркова матуся Катя Осадча поділилась фото з наймолодшим сином Данилом. 19 квітня йому виповнилось 8 місяці.

До слова Тарас Тополя та Alyosha зізналися, чи змінилися їхні стосунки через розлуку під час війни

Катя Осадча показала фото з сином

Данилові сьогодні 8 місяців і вже майже два з них іде війна. Він не запам'ятає вибухів і сирен, в його пам'яті не викарбуються збентежені батьки й сльози близьких. Але коли виросте, буде знати ці події в подробицях і знати, якою ціною українці вибороли його країну! Рости, сину! Перемога скоро,

– написала Катя Осадча.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадча

Фото з сином поділився і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов. Він назвав малюка "дитиною війни".

"Тобі сьогодні вже 8 місяців, мій хлопчик! Тепер ти дитина війни! Коли ти виростеш, ти будеш вивчати в школі ці найстрашніші в історії України сторінки! А ми з мамою тобі будем розповідати про неї! Щоб такого більше ніколи не повторилось!! Татко з мамою дуже тебе люблять!" – поділився Юрій Горбунов.



Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Зауважимо, Катя Осадча не розсекречує, де перебуває разом з дітьми. Та її чоловік Юрій Горбунов залишився в Україні. Він їздить виступати до українських прикордонників та зустрічається з дітьми-переселенцями.