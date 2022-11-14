Злата Огнєвіч отримала запрошення на весілля від учасника "Холостячки-2": як вона відповіла

Українська співачка та героїня 2 сезону "Холостячка" Злата Огнєвіч розповіла, що її запросив на весілля учасник проєкту. Це Андрій Хветкевич, який планує одружитися з партнером.

Чимало учасників 2 сезону "Холостячки" влаштували особисте життя – заручились чи навіть одружились. Андрій Хветкевич після освідчення партнеру в коханні вирішив запросити головну героїню на їхнє весілля.

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Злату Огнєвіч запросили на весілля

Співачка показала, що отримала запрошення на весілля Андрія та Феліпе. Вишукана листівка була запакована в коробочку, в якій також були подарунки для Злати.

Боже, як це гарно! Феліпе та Андрій запрошують мене на весілля, яке відбудеться у Мексиці, в травні. Треба готувати найгарнішу сукню у світі! Чому травень не завтра?

– поділилась артистка.



Злату запросили на весілля / Фото з інстаграм-сторіз

Як розсекретила Злата, одруження Андрія та Феліпе відбудеться 1 травня у курортному містечку Пуерто-Вальярта, що на березі Тихого океану. Гостей чекає зворушлива церемонія та інші заходи в наступні дні.

"Як показує досвід, у цьому шаленому світі врятувати від емоційної загибелі нас може лише кохання. Тільки воно має бути справжнім, тим, що наповнює тебе щодня та штовхає на гарні вчинки. Всім бажаю справжнього кохання, яке не має кордонів. Дуже рада за тебе, Андрію, я із задоволенням приїду та чекаю із нетерпінням на цей день", – відповіла на запрошення Злата Огнєвіч.



Злату запросили на весілля / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про заручини Хветкевича