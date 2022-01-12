Златі Огнєвіч – 36: найцікавіше з життя та кар'єри співачки

Українська співачка, головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч святкує день народження. 12 січня їй виповнюється 36 років. Найцікавіше з особистого життя та кар'єри виконавиці – дізнавайтеся в матеріалі.

Справжнє ім'я артистки – Інна Бордюг, однак тепер вона відома саме як Злата Огнєвіч. Життя знаменитості наповнене різноманітними подіями, виступами, мандрівками. За час своєї кар'єри вона встигла стати однією з першого ешелону українського шоу-бізнесу.

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Найцікавіше з життя Злати Огнєвіч

Майбутня зірка народилася в Росії, в місті Мурманськ. Потім деякий час разом із сім'єю жила в Мінську та Санкт-Петербурзі. Коли Златі виповнилося 5 років, її батьки переїхали в Крим, де й жили до початку російсько-української війни.

Щоб допомагати батькам, у ранньому віці Злата почала заробляти. Перші гроші вона принесла додому в 10 років. Тоді дівчина зважувала туристів на пляжі в Судаку. А з 14 років почала співати в ресторанах. Це стало початком її шляху до великої сцени.

Огнєвіч дуже любила співати, тому й вирішила пов'язати своє життя з цим. Дівчина вступила до Київського інституту музики, де здобувала фах.

Розвиваючи кар'єру, Злата не забуває про себе. Вона не приховує, що перебувала в аб'юзивних стосунках, тому тепер насамперед думає про себе. У 2021 році зірка стала головною героїнею 2 сезону реаліті-шоу "Холостячка". Вона вірила, що зможе знайти там справжнє кохання. І закохалася. Однак Андрій Задворний, якого обрала у фіналі, не зміг прийняти її почуття. Через місяць після завершення зйомок він заявив, що більше не кохає Огнєвіч.

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Важливе з кар'єри Злати Огнєвіч

Однією з найважливіших подій у кар'єрі співачки стала участь у Євробаченні. У 2013 році Злата представляла Україну на пісенному конкурсі та посіла почесне 3 місце.

Злата Огнєвіч на Євробаченні-2013: дивіться відео онлайн

У 2017 році Злата Огнєвіч заспівала в дуеті з всесвітньо відомим італійським вокалістом Андреа Бочеллі. Це сталося на НСК "Олімпійському".

Злата Огнєвіч та Андреа Бочеллі: дивіться відео онлайн

У 2018 році зірка взяла участь у вокальному проєкті "Голос країни". Тоді вона приголомшила своїм співом одразу чотирьох зіркових тренерів, однак відмовилася від подальшої участі в шоу. Артистка дала можливість зайняте це місце іншим учасникам, яким це було набагато потрібніше.

Злата Огнєвіч на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

У 2020 році Огнєвіч перемогла в 1 сезоні загадкового шоу "Маска". Тоді вона виходила на сцену в костюмі величного Сонця й щоразу приголомшувала бездоганним вокалом.

Злата Огнєвіч перемогла в "Масці": дивіться відео онлайн

Найкращі кліпи

Злата Огнєвіч – "Клинок": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Солодка кара": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Танцювати": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Що б там не сталося": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Мій назавжди": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Гола правда": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч – "Богиня": дивіться відео онлайн