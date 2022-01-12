Бізнесмен та учасник "Холостячки-2" Максим Тарапата розповів про стосунки зі Златою Огнєвіч. За його словами, зараз вони бачаться набагато рідше. Нечасті зустрічі друзів зумовлені напруженим робочим графіком.

До слова Канікули в Занзібарі: Злата Огнєвіч побувала на африканському сафарі

Тарапата про стосунки з Огнєвіч

Максим зізнався, що не намагається завоювати почуття виконавиці. Однак визнав, що вони обоє тягнуться один до одного.

Це не боротьба. Це про гармонійні адекватні відносини, коли люди тягнуться один до одного і хочуть бути разом. Безумовно, чоловік повинен проявляти знаки уваги, але якщо немає відповідної реакції, то нічого не побудуєш,

– розповів чоловік.

Максим Тарапата додав, що ще під час проєкту мав романтичні почуття до Злати Огнєвіч. Але цього виявилось недостатньо, щоб побудувати роман після завершення шоу та болісного розриву з Задворним.

"​На проєкті у неї йокнуло до іншого чоловіка, а не до мене. А зараз у неї період, коли їй потрібно відпустити все, що сталося. Я буду поруч як друг. Якщо вона потребує мене і моєї підтримки, я завжди прийду на допомогу. Але говорити про якісь стосунки просто неправильно", – зауважив він.



Максим Тарапата і Злата Огнєвіч / Фото СТБ

Зазначимо. Максим Тарапата й Злата Огнєвіч проводять багато часу разом. Разом з сім'ями один одного вони зустріли Новий рік, а згодом співачка запросила чоловіка на свій концерт.

Зараз Злата Огнєвіч перебуває на відпочинку. Виконавиця сама проводить час у Занзібарі, де займається різноманітними активностями та розвагами. Нещодавно знаменитість побувала на африканському сафарі.