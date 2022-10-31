Навіть після 8 місяців війни українці споживають російський контент. Про це розповіла Злата Огнєвіч, яка звернулась до підписників.

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Злата Огнєвіч про тих, хто слухає російське

У списках від Apple Music, де найбільш прослуховувані треки за останній час, знову на перших місцях пісні російських авторів. Це неприємно вразило виконавицю, тож вона звернулась до українців.

І після всіх жертв, каліцтв, трагедій Бучі, Маріуполя, щоденної боротьби на передовій – ви продовжуєте слухати росняву музику? І тим самим спонсорувати ворога!

– написала Злата Огнєвіч.

"Як вам не соромно! Хіба я не маю улюблених треків? Маю, але я принципово їх не слухаю, адже вважаю культурний фронт не менш важливим, ніж інші. Давайте станемо на захист нашої країни всі разом", – звернулась зірка до аудиторії.



Фото з інстаграм-сторіз Злати Огнєвіч

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Як у час війни змінювався рейтинг Apple Music

У липні – серпні у топі українських музичних чартів були російські треки. Наприклад, у чартах Apple Music 27% пісень там були випущені артистами з країни-агресорки.

Через місяць цей рейтинг вдалося "українізувати". Вперше за довгий час перші 10 пісень у топі були українськими, а кількість російських зменшилась.