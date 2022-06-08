Те, що музика та культура не поза політикою, тепер відомо всім. Особливо гостро це мало відчутись ще на концерті в Лужниках, де під знаками "Z" і російськими прапорами виступили Гагаріна, Газманов та інші "зірки естради" путінського режиму, знаючи, що їхні солдати вбивають мирних людей. Українські знаменитості натомість воюють на своєму фронті: виступають на благодійних концертах за кордоном, дають інтерв'ю іноземним виданням, їздять до військових й пишуть нові пісні, підживлюючи дух боротьби. Дехто (Андрій Хливнюк, Тарас Тополя, Женя Галич та багато інших) боронять Україну від ворога.

Зверніть увагу У Конотопі заборонили вмикати російську музику в публічних місцях

Чому варто відмовлятись від російської музики й забороняти її

Нещодавно у Конотопі, що на Сумщині, заборонили транслювати та слухати російськомовну музику в публічних місцях: у громадському транспорті, в кафе, ресторанах. Трохи інше рішення прийняли у Тернополі – заборонити вуличним музикантам виконувати пісні росіян.

До того ж російську музику можуть заборонити на державному рівні. 29 травня група народних депутатів зареєструвала законопроєкт 7273-д. У картці проєкту зазначено, що це певні зміни до законів "Про культуру", "Про кінематографію", "Про телебачення і радіомовлення". Нардепи ініціюють заборону публічного виконання російської музики та фонограм, транслювання російських музичних кліпів та інше.

Законопроєкт має на меті обмежити доступ росіян до українського інфопростору, а натомість просувати наших артистів, які співають рідною мовою, на радіо, телебаченні та в публічних місцях. Це допоможе не лише популяризувати українські пісні, але і їхні ідеї. Хоч деяким українцям досі важко відмовитися від російської музики, під час великої повномасштабної війни вже немає сумнівів, що російська та російськомовна музика вкрай непотрібна.

Найперше та найважливіше, про що варто пам'ятати: слухаючи російські пісні, ви мимоволі підтримуєте агресора та війну. Прослуховування з музичних платформ приносить дохід виконавцю, а він з цих коштів віддає певну суму на податки. Куди йдуть ці гроші, всім зрозуміло – лише на день, за підрахунками західних ЗМІ, Кремль витрачає на війну, снаряди й ракети близько 900 мільйонів доларів. Й неважливо, чи російський співак підтримує Україну, чи дотримується нейтральної позиції: його гроші все одно стають доходом для війни. Хоч у законопроєкті заборони не стосуватимуться тих, хто виступає проти військової агресії.

Відмовляючись від російського, ми нічого не втрачаємо

Українська музика та шоубізнес неодноразово доводив світові, що наші пісні на рівні з європейськими та навіть американськими хітами. Чого варта лиш "Stefania" Kalush Orchestra, яка виборола перше місце на Євробаченні-2022, допомогла побити рекорд на Spotify (обійшовши російського артиста) й займала місця у топових світових музичних рейтингах.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Лідер гурту Kalush Orchestra та інші зірки не раз зауважували: популярність їхніх пісень зможе продемонструвати Європі, що у нас геть не гірша (а, може, й краща) хіп-хоп культура. До того ж серед реперів у нас є чимало знаменитих зірок на весь світ – наприклад, Alyona Alyona, яка виступала на фестивалі Sziget у Будапешті, Vogue називав її найнесподіванішою зіркою репу, а The New York Times порівнював з американською виконавицею Азалією Бенкс.

Серед попмузики шалену популярність у Європі та Латинській Америці здобула Настя Каменських, зі співачкою Тіною Кароль записав хіт навіть Snoop Dogg, а Джамала (яка відома не лише у попжанрах, але й знається на джазі, соул і фанк виконаннях) збирає тисячі глядачів у залах у всьому світі. Не можна не згадати про KAZKA, хіти якої посідають перші місця у чартах.

Українські рок-гурти так само знамениті у світі: це й The Hardkiss, "Океан Ельзи" і "Антитіла", з якими записав дует британський виконавець Ед Ширан.

Ед Ширан та "Антитіла" – 2step: дивіться відео

Окремої уваги заслуговують ті колективи, які чомусь недооцінені українцями, але натомість шалено популярні у світі. Go_A, ONUKA, "ДахаБраха", "Dakh Daughters" – ці гурти насамперед відомі тим, що використовують у своїх піснях фолк-мотиви, поширюючи українську культуру. Go_A підкорили світ та музичні чарти після Євробачення-2021, ONUKA та її різноманіттям інструментів захоплюються навіть у далекому Китаї, а музику "ДахаБраха" використовують для кліпів дизайнери зі світовим ім'ям.

Та якщо всі ці виконавці й гурти здаються чимось банальним, в Україні достатньо фрешменів – музикантів, які ще не стали популярними на більшу аудиторію, але завоювали величезну прихильність у невеликому колі. Серед них:

Паліндром, pashee, Рома Майк, Skofka (реп),

the last passenger, Mistmorn (постпанк),

Схожа, Марний (інді-рок),

dity inzheneriv, zfeelz (альтернативний рок).

Але й навіть на українській музиці все не закінчується. Музиканти з тих країн, що підтримують нас словом та зброєю, також варті уваги. Є чимало польських реперів та реперок, співаків (наприклад, Ochman з Євробачення-2022), англійських виконавців (там популярні не тільки Ед Ширан чи Елтон Джон) чи американських.

Що про це думають зірки

Українська співачка Світлана Тарабарова має з цього приводу свою думку, про що розповіла 24 каналу.

Чи потрібна нам російська музика? Я впевнена, що ні! Все російське вбиває. Повільно, підступно, але вбиває. Чи мусимо ми забороняти? Ні, ми вільна країна і підсвідомо наші люди проти будь-яких заборон,

– переконана зірка.

"Ця заборона має бути внутрішньою, це має диктувати совість, серце. Ми вже довели всьому світові що є свідомою нацією, тож тільки так, тільки свідомими кроками ми переможемо ворога. Про це треба говорити, це треба пояснювати дітям, виховувати їх на гарних прикладах, і тоді все точно буде Україна!".

Продюсер Вадим Лисиця також вважає, що російська музика – це недоречно й неправильно під час війни. Він розповів ситуацію, в якій нещодавно опинився його знайомий.

Я тиждень тому спілкувався з діджеєм, який працює на весіллях у Мукачево. Він до мене звернувся: "Як ти думаєш, чи варто грати на весіллях російську музику, її постійно замовляють люди, хочуть почути російськомовні пісні, під них погоцати. Я йому кажу: "Росіяни йдуть на нас війною, вони вбивають наших людей, органічно воно не вписується в ту картину світу, яка є",

– сказав Лисиця.

"По-друге, дуже багато є української музики, україномовної, яка підіймає настрій і змушує танцювати. По-третє, є багато англомовної музики, іспанської, французької, яку теж можна слухати й використовувати на весіллях. Це такий яскравий приклад реальної ситуації. Він повернувся з цього весілля й сказав, що вимкнув всю російськомовну музику й весілля було дуже гарним, веселим і все було гаразд", – додав він.

Продюсер вважає, що треба зменшити розповсюдження російських пісень в інформаційному просторі, щоб натомість поширювати своє, українське.

"Я спілкуюсь з авторами, які довгі роки працювали на Росію, писали російські пісні, зараз вони все скасували, не працюють з ними, й вони зараз пишуть україномовні пісні. Треба, щоб для цих пісень було місце – і в радіоефірах, і в інтернеті, на діджитал-платформах. Тому треба повністю виключати російські пісні та вмикати українські. Це моя позиція і моя думка", – підкреслив Вадим Лисиця.

Підсумуємо, що у кожного є можливість забути про російську музику та знайти натомість щось більше й краще. Воно вже не буде нав'язаним, а буде своїм усвідомленим вибором. Заборона російської музики також сприятиме популяризації українських пісень, їхнього розповсюдження.