На шостий місяць війни в Україні зафіксували невтішну статистику – у нас і далі слухають російський шлак. Так, найкраща ситуація на Youtube Music, а найгірша – на Spotify.

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У топах Spotify та Apple Music російські пісні

Стрімінгова платформа Spotify найпопулярніша серед українських користувачів, але ситуація з російським контентом там найгірша – музичний рейтинг очолює російська композиція. Аж 46 зі 100 пісень є російськими, це майже кожна друга. Чарт Apple Music теж не тішить – 27% пісень випущені артистами з країни-агресорки.

"Кожна 4 пісня в топ 100 Україна – російська. Кожну 4 ракету не встигає збити українська система ППО. Соромно", – написали в інстаграм-пабліку Svoi Ukraine.

Цікаво, що найбільше українського контенту зараз на Youtube Music – 76% та на Deezer – 61%.

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