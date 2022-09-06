Українські користувачі щоразу більше відмовляються від російського контенту. Топ пісень в Apple Music нарешті стали українськими.

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У топі Apple Music українські пісні

Перші 10 пісень у топі Apple Music – усі українські. Наступною після них йде пісня американського артиста. Все ж, у TOP-100: Ukraine трапляються російськомовні та російські пісні, але їх стало значно менше.

Топ-10 українського Apple Music:

  • Skofka – "Чути гімн";
  • CHEEV – "Гарно так";
  • 100лиця і Skylerr – "Вечорниці";
  • Chico and Qatoshi – "Ластівки";
  • Kalush і Skofka – "Додому";
  • Enleo – "Інша любов";
  • Jockii Druce – "Боі стули пельку";
  • KOLA – "Чи разом";
  • Kalush Orchestra – "Стефанія";
  • SHUMEI – "Біля тополі".


Скриншот з Apple Music

Нагадаємо, ще місяць тому у топі українських музичних чартів були російські треки. У Spotify, що найпопулярніший серед користувачів, 46 зі 100 пісень були російськими. Чарт Apple Music теж не тішив – 27% пісень там випущені артистами з країни-агресорки.

Водночас найбільше українського контенту було на Youtube Music. Мережа лютувала через російські пісні й схоже, вдалося "дерусифікувати" музичні платформи.