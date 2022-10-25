Украинская певица Злата Огневич после участия в шоу "Холостячка" не смогла построить отношения с победителем. Впервые за долгое время она сделала признание о личной жизни.
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Злата Огневич призналась, имеет ли отношения
Певица решила ответить на вопросы подписчиков. Один из пользователей спросил ее, находится ли звезда в отношениях.
Ну как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всему свое время,
– интригующе написала Злата Огневич.
Злата об отношениях / Фото с инстаграм-сториз
Личная жизнь Огневич после "Холостячки"
- В начале полномасштабного вторжения Злати написал не один участник романтического шоу, чтобы убедиться, что она находится в безопасности. Как призналась певица, с Максимом Тарапатой она постоянно на связи.
- К тому же, два месяца назад звезда показала, как сходила на свидание с Максимом Тарапатой. "Мне приятно, что вы узнали голос того самого мужчины, который за кадром, но рядом. А я кое-что знаю, но пока буду молчать", – писала тогда Злата.
- В то же время у артистки близки отношения с кулинаром Евгением Клопотенко. Они встречались и вместе ужинали. "Она ко мне очень хорошо относится. С огромным теплом. У нас прекрасные отношения", – рассказывал шеф.