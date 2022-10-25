Украинская певица Злата Огневич после участия в шоу "Холостячка" не смогла построить отношения с победителем. Впервые за долгое время она сделала признание о личной жизни.

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Злата Огневич призналась, имеет ли отношения

Певица решила ответить на вопросы подписчиков. Один из пользователей спросил ее, находится ли звезда в отношениях.

Ну как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всему свое время,

– интригующе написала Злата Огневич.



Злата об отношениях / Фото с инстаграм-сториз

Личная жизнь Огневич после "Холостячки"