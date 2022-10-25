ТAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) не є активною у соцмережах, тому кожен допис привертає увагу прихильників. Артистка поділилася новим чорно-білим фото, яким по-справжньому спантеличила підписників.

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ТAYANNA показала фото у весільній сукні

Виконавиця опублікувала фотографію, на якій зображена у розкішній весільній сукні. Тетяна склала руки у молитві. Волосся вона вклала в акуратні локони, на обличчі зробила легкий макіяж, а руки та шию прикрасили улюблені плетені аксесуари.

Мрії приведуть тебе туди, куди ти хочеш. Мрій як вмієш, щиро від чистого серця,

– заінтригувала підписом співачка.



ТAYANNA у весільній сукні / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі

Така світлина викликала різні емоції в підписників. Деякі шанувальники запитують в Тетяни, хто її наречений, і засипають компліментами.

"Яка ти чарівна!"

"Хто наречений?"

"Неймовірно гарна наречена!"

"Дуже красива!"

"Вітаю! Така красива! Щастя!"

"Наречена?"

А є й думки про те, що це фото – кадр зі зйомок кліпу.