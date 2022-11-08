За 16 кілометрів від фронту: Злата Огнєвіч розповіла про поїздку в Донецьку область
Джерело:інстаграм Злати Огнєвіч
Українські артисти продовжують підтримувати наших захисників. Злата Огнєвіч побувала в Донецькій області, де виступила перед військовими. Там співачка вперше побачила, як працює артилерія ЗСУ.
На багатьох напрямках на фронті точаться активні бої. Злата Огнєвіч є однією з тих артистів, які не побоялися відправитися до наших захисників в саме пекло і підтримали їх.
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Злата Огнєвіч про поїздку на Донбас
Від 2014 року Злата неодноразово виступала перед українськими військовими. Зараз захисникам, як ніколи раніше, потрібна наша підтримка. Оскільки виконавиця всім ділиться з підписниками, то й про цю поїздку в Донецьку область також розповіла.
Ми їхали пізно ввечері ночувати з нашою командою. У 16 кілометрах вже починається прифронтова зона, де точаться бої. Я не називатиму точне місто. Вперше в житті на власні очі побачила на горизонті поряд, як працює артилерія: чула всі ці вибухи, бачила спалахи, бачила частини розірваних снарядів, уламків, що горять, вони так повільно падали на землю,
– поділилася Огнєвіч.
Злата Огнєвіч їздила в Донецьку область / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Злата Огнєвіч їздила в Донецьку область / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Які зірки виступали на фронті
- За час повномасштабної війни неодноразово бував на фронті Святослав Вакарчук. Нещодавно він з гітарою приїжджав на південний напрямок до бійців 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
- Співак Володимир Дантес також виступав перед захисниками України. Від зустрічі з військовими він отримав позитивні емоції, зізнався, що відчуття від спілкування з ними ніщо не може замінити.
- Надя Дорофєєва виступала перед воїнами після повернення в Україну. Вона зустрілася з військовими, не лише заспівала для них, а й поспілкувалася.