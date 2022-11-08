За 16 кілометрів від фронту: Злата Огнєвіч розповіла про поїздку в Донецьку область

Українські артисти продовжують підтримувати наших захисників. Злата Огнєвіч побувала в Донецькій області, де виступила перед військовими. Там співачка вперше побачила, як працює артилерія ЗСУ.

На багатьох напрямках на фронті точаться активні бої. Злата Огнєвіч є однією з тих артистів, які не побоялися відправитися до наших захисників в саме пекло і підтримали їх.

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Злата Огнєвіч про поїздку на Донбас

Від 2014 року Злата неодноразово виступала перед українськими військовими. Зараз захисникам, як ніколи раніше, потрібна наша підтримка. Оскільки виконавиця всім ділиться з підписниками, то й про цю поїздку в Донецьку область також розповіла.

Ми їхали пізно ввечері ночувати з нашою командою. У 16 кілометрах вже починається прифронтова зона, де точаться бої. Я не називатиму точне місто. Вперше в житті на власні очі побачила на горизонті поряд, як працює артилерія: чула всі ці вибухи, бачила спалахи, бачила частини розірваних снарядів, уламків, що горять, вони так повільно падали на землю,

– поділилася Огнєвіч.



Злата Огнєвіч їздила в Донецьку область / Скриншот інстаграм-сторіс співачки



Злата Огнєвіч їздила в Донецьку область / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Які зірки виступали на фронті