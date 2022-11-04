Вже понад 8 місяців Росія атакує ракетами мирні українські міста. Російські військові цинічно направляють удари на цивільні об'єкти, вбивають українців.
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Російські військові схожі на працівників концтабору
Слава Фролова на особистій сторінці в інстаграмі часто поширює дописи про війну. Днями вона опублікувала промовистий колаж, де порівняла російських військових, які направляють ракети по українських містах, з працівниками нацистського концтабору Освенцим.
На одній половині колажу зображені росіяни, а на іншій – працівники концтабору під час відпочинку.
"Це просто робота". На першому фото – путінські військові, які випускають смертоносні ракети по містах України, де живуть наші діти, брати, сестри, батьки, друзі, колеги. На другій фотографії – співробітники Освенцима,
– написала Фролова під фото.
Підписники Слави повністю погоджуються з її думками щодо такого порівняння.
- "Горіть в пеклі, виблядки!"
- "Так виглядають демони. Бо це не люди".
- "Тварюки".
- "Хто народжує таких? Немає слів".