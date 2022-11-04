Вже понад 8 місяців Росія атакує ракетами мирні українські міста. Російські військові цинічно направляють удари на цивільні об'єкти, вбивають українців.

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Російські військові схожі на працівників концтабору

Слава Фролова на особистій сторінці в інстаграмі часто поширює дописи про війну. Днями вона опублікувала промовистий колаж, де порівняла російських військових, які направляють ракети по українських містах, з працівниками нацистського концтабору Освенцим.

На одній половині колажу зображені росіяни, а на іншій – працівники концтабору під час відпочинку.

"Це просто робота". На першому фото – путінські військові, які випускають смертоносні ракети по містах України, де живуть наші діти, брати, сестри, батьки, друзі, колеги. На другій фотографії – співробітники Освенцима,

– написала Фролова під фото.

Підписники Слави повністю погоджуються з її думками щодо такого порівняння.

"Горіть в пеклі, виблядки!"

"Так виглядають демони. Бо це не люди".

"Тварюки".

"Хто народжує таких? Немає слів".

Важливо! Українські зірки постійно реагують на ракетні атаки, розповідають світові правду про всі ті жахіття, які роблять окупанти. Ранок 31 жовтня розпочався з чергового масового обстрілу українських міст. Що про це казали знаменитості – дивіться у матеріалі.