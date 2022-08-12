Надя Дорофєєва взяла приклад з колег, які, повертаючись в Україну, насамперед виступають перед нашими військовими. Артистка разом з командою приїхала в одну з військових частин.

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Надя Дорофєєва виступила для військових

Виконавиця опублікувала в мережі зворушливе відео з виступу. На ньому видно, що Дорофєєва та військові були раді зустрічі, на їхніх обличчях сяяла усмішка.

У військову частину співачка приїхала в одязі пастельних кольорів: бежевих штанах, майці кольору хакі та довгому кардигані з принтом. Довге волосся вона вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж.