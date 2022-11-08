На многих направлениях на фронте ведутся активные бои. Злата Огневич является одним из тех артистов, которые не побоялись отправиться к нашим защитникам в ад и поддержали их.

Смотрите также Слава Фролова сравнила российских военных с работниками Освенцима: "Это просто работа"

Злата Огневич о поездке на Донбасс

С 2014 года Злата неоднократно выступала перед украинскими военными. Сейчас защитникам как никогда раньше нужна наша поддержка. Поскольку исполнительница всем делится с подписчиками, то и об этой поездке в Донецкую область тоже рассказала.

Мы ехали поздно вечером ночевать с нашей командой. В 16 километрах уже начинается прифронтовая зона, где ведутся бои. Я не буду называть точный город. Впервые в жизни своими глазами увидела на горизонте рядом, как работает артиллерия: слышала все эти взрывы, видела вспышки, видела части разорванных снарядов, горящих обломков, они так медленно падали на землю,

– поделилась Огневич.



Злата Огневич ездила в Донецкую область / Скриншот инстаграм-сторис певицы



Злата Огневич ездила в Донецкую область / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Какие звезды выступали на фронте