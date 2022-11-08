На многих направлениях на фронте ведутся активные бои. Злата Огневич является одним из тех артистов, которые не побоялись отправиться к нашим защитникам в ад и поддержали их.
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Злата Огневич о поездке на Донбасс
С 2014 года Злата неоднократно выступала перед украинскими военными. Сейчас защитникам как никогда раньше нужна наша поддержка. Поскольку исполнительница всем делится с подписчиками, то и об этой поездке в Донецкую область тоже рассказала.
Мы ехали поздно вечером ночевать с нашей командой. В 16 километрах уже начинается прифронтовая зона, где ведутся бои. Я не буду называть точный город. Впервые в жизни своими глазами увидела на горизонте рядом, как работает артиллерия: слышала все эти взрывы, видела вспышки, видела части разорванных снарядов, горящих обломков, они так медленно падали на землю,
– поделилась Огневич.
Злата Огневич ездила в Донецкую область / Скриншот инстаграм-сторис певицы
Злата Огневич ездила в Донецкую область / Скриншот инстаграм-сторис певицы
Какие звезды выступали на фронте
- За время полномасштабной войны неоднократно бывал на фронте Святослав Вакарчук. Недавно он с гитарой приезжал на южное направление к бойцам 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
- Певец Владимир Дантес также выступал перед защитниками Украины. От встречи с военными он получил положительные эмоции, признался, что чувство общения с ними ничто не может заменить.
- Надя Дорофеева выступала перед воинами по возвращении в Украину. Она встретилась с военными, не только спела для них, но и пообщалась.