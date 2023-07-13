Після розриву з Задворним: Злата Огнєвіч відповіла, чи хоче знову піти на "Холостячку"

Українська співачка Злата Огнєвіч була головною героїнею 2 сезону "Холостячка". Зірка відповіла, чи хотіла б взяти участь у шоу вдруге.

Співачка Злата Огнєвіч не знайшла своє кохання після проєкту "Холостячка". В інстаграм-сторіз вона поспілкувалась з шанувальниками та відповіла, чи взяла б участь у шоу ще раз.

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Злата Огнєвіч про "Холостячку"

Виконавиця заінтригувала заявою про таємниці, які не може розкривати. Але додала, що насправді не пішла б на проєкт вдруге. Все тому, що таке можна пережити тільки один раз.

Не можу відкривати всіх таємниць, але якби це й було можливо: я би вдруге не пішла. Такі відчуття і досвід трапляються тільки раз в житті! Це має бути тільки один раз,

– відповіла Злата Огнєвіч.



Злата про "Холостячку" / Фото з інстаграм-сторіз

Що з особистим життям Злати зараз

Співачка не ділиться деталями особистого життя. Вкінці минулого року вона лаконічно відповідала, чи перебуває зірка у стосунках. "На все свій час", – писала Злата.

Зірку підозрювали у стосунках з Євгеном Клопотенком. Але Огнєвіч спростувала чутки та запевнила, що між ними тільки товариські та дружні взаємини.

Злата Огнєвіч різко реагує на запитання про одруження та дітей. Ці запитання артистка вважає некоректними. Вона додала, що коли в її житті щось зміниться, то про це обов'язково дізнаються.

на проєкті. Так, якби повернути час назад, "Холостячка" б так само обирала серцем.