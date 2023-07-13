Співачка Злата Огнєвіч не знайшла своє кохання після проєкту "Холостячка". В інстаграм-сторіз вона поспілкувалась з шанувальниками та відповіла, чи взяла б участь у шоу ще раз.
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Злата Огнєвіч про "Холостячку"
Виконавиця заінтригувала заявою про таємниці, які не може розкривати. Але додала, що насправді не пішла б на проєкт вдруге. Все тому, що таке можна пережити тільки один раз.
Не можу відкривати всіх таємниць, але якби це й було можливо: я би вдруге не пішла. Такі відчуття і досвід трапляються тільки раз в житті! Це має бути тільки один раз,
– відповіла Злата Огнєвіч.
Злата про "Холостячку" / Фото з інстаграм-сторіз
Що з особистим життям Злати зараз
- Співачка не ділиться деталями особистого життя. Вкінці минулого року вона лаконічно відповідала, чи перебуває зірка у стосунках. "На все свій час", – писала Злата.
- Зірку підозрювали у стосунках з Євгеном Клопотенком. Але Огнєвіч спростувала чутки та запевнила, що між ними тільки товариські та дружні взаємини.
- Злата Огнєвіч різко реагує на запитання про одруження та дітей. Ці запитання артистка вважає некоректними. Вона додала, що коли в її житті щось зміниться, то про це обов'язково дізнаються.