Співачка Злата Огнєвіч не знайшла своє кохання після проєкту "Холостячка". В інстаграм-сторіз вона поспілкувалась з шанувальниками та відповіла, чи взяла б участь у шоу ще раз.

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Злата Огнєвіч про "Холостячку"

Виконавиця заінтригувала заявою про таємниці, які не може розкривати. Але додала, що насправді не пішла б на проєкт вдруге. Все тому, що таке можна пережити тільки один раз.

Не можу відкривати всіх таємниць, але якби це й було можливо: я би вдруге не пішла. Такі відчуття і досвід трапляються тільки раз в житті! Це має бути тільки один раз,

– відповіла Злата Огнєвіч.



Злата про "Холостячку" / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що Злата Огнєвіч раніше відповідала, чи змінила б свій фінальний вибір на проєкті. Так, якби повернути час назад, "Холостячка" б так само обирала серцем.

Що з особистим життям Злати зараз