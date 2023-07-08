Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко мало розповідав про особисте життя, тому новина про його батьківство здивувала усіх. Чоловік на своїй сторінці тепер поділився, як почувається у ролі батька.

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Перші враження Олексія Тригубенка

Учора бізнесмен розповів, що їх відпустили додому, ймовірно, маючи на увазі дитину та її матір. Він також поділився, що тепер розуміє всю відповідальність батьківства.

Сьогодні я даремно не скасував всі робочі питання і зустрічі. Втомлений і не можу зібратися, але тепер треба навчатися встигати все. Пріоритети й цінності дуже змінюються. Відчуття відповідальності зовсім на іншому рівні. Тепер, батьки, я вас розумію,

– поділився Тригубенко.



Тригубенко про перші враження / Фото з інстаграм-сторіз



Тригубенко про перші враження / Фото з інстаграм-сторіз

"Ще не до кінця усвідомлюю, що став батьком. Так цікаво спостерігати за ним, за всіма рухами та емоціями", – додав Олексій.



Тригубенко про перші враження / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, тільки у червні 2022 року Олексій Тригубенко показував дівчину, з якою його розділила війна. Він познайомився з Аліною з Чернівців за місяць до лютого, влаштовував побачення, але через вторгнення дівчина поїхала за кордон.

Тоді Олексій зізнавався, що не може змусити її повернутися до України. Хоч додавав, що став більше мріяти про сім'ю та дітей. "Зараз я мрію про те, щоб війна закінчилася і Аліна повернулася в Київ", – казав Тригубенко. Та чи справді Аліна – мати його сина, невідомо.