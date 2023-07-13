Певица Злата Огневич не нашла своей любви после проекта "Холостячка". В инстаграм-сториз она пообщалась с поклонниками и ответила, приняла бы участие в шоу еще раз.

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Злата Огневич о "Холостячке"

Исполнительница заинтриговала заявлением о тайнах, которые не может раскрывать. Но добавила, что на самом деле не пошла бы на проект во второй раз. Все потому, что это можно пережить только один раз.

Не могу открывать всех тайн, но если бы это было возможно: я бы второй раз не пошла. Такие ощущения и опыт встречаются только раз в жизни! Это должно быть только один раз,

– ответила Злата Огневич.



Злата о "Холостячке" / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, что Злата Огневич раньше отвечала, изменила бы свой финальный выбор на проекте. Так, если бы повернуть время вспять, "Холостячка" так же выбирала бы сердцем.

Что с личной жизнью Злать сейчас