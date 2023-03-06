Злата Огнєвіч різко відповіла на запитання про одруження: "Це не ваша справа"

Українська співачка Злата Огнєвіч рідко ділиться особистим життям. Під час інтерв'ю в неї спитали про часті запитання щодо шлюбу та дітей, на що вона відповіла дуже різко.

Виконавиця розповіла, що схожі запитання їй часто ставлять шанувальники та близькі. Проте вона вважає це найнетактовнішим питанням з усіх.

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Як Огнєвіч реагує на питання про особисте життя

Ведучий поцікавився в Злати, як вона реагує на запитання про заміжжя та народження дітей.

Це взагалі найнекоректніше запитання, яке можна поставити. В кожної людини є свої особисті причини, чому вона не заміжня, немає дітей. Є жінки, яким здоровʼя не дозволяє. Чого ви лізете до жінки з цим запитанням?,

– гостро відповіла Огнєвіч.

Артистка додала, що в неї часто таке питають дуже близькі люди – подруги, родина, тато. "Яка вам справа, чого в мене немає досі дітей?" – сказала вона.

Огнєвіч наголосила, що колись в неї зʼявляться діти або вона няньчитиме інших малюків.

Це не ваша справа. Я кажу, що обов'язково розповім їм, коли народжу дитину або вийду заміж,

– додала співачка.

Зірка вважає, що коректність потрібно виховувати змалечку. Своїм дітям Злата Огнєвіч з дитинства пояснюватиме, що особистих запитань краще уникати.

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