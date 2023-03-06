Исполнительница рассказала, что похожие вопросы ей часто ставят поклонники и близкие. Однако она считает это самым бестактным вопросом из всех.
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Как Огневич реагирует на вопросы о личной жизни
Ведущий поинтересовался у Златы, как она реагирует на вопросы о замужестве и рождении детей.
Это вообще самый некорректный вопрос, который можно задать. У каждого человека есть свои личные причины, почему он не замужем, нет детей. Есть женщины, которым здоровье не разрешает. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?
– остро ответила Огневич.
Артистка добавила, что у нее часто такое спрашивают очень близкие люди – подруги, семья, отец. "Какое вам дело, почему у меня до сих пор нет детей?" – сказала она.
Огневич подчеркнула, что когда-то у нее появятся дети или она будет нянчить других малышей.
Это не ваше дело. Я говорю, что обязательно расскажу им, когда рожу ребенка или выйду замуж,
– добавила певица.
Звезда считает, что корректность нужно воспитывать с детства. Своим детям Злата Огневич с детства объясняет, что личных вопросов лучше избегать.
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Что известно об отношениях Златы Огневич: последние новости
- Недавно звезда отвечала на вопрос о личной жизни. Злата неоднозначно призналась, есть ли у нее отношения: "Ну, как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Все свое время".
- Кроме того, несколько месяцев назад артистка показала, как сходила на свидание с Максимом Тарапатой. "Мне приятно, что вы узнали голос того самого мужчины, который за кадром, но рядом. А я кое-что знаю, но пока буду молчать", – писала тогда Злата.
- Также у Огневич близкие отношения с кулинаром Евгением Клопотенко. Они встречались и вместе ужинали. "Она ко мне очень хорошо относится. С огромным теплом. У нас прекрасные отношения", – рассказывал шеф.