У час війни багато українських дітей залишаються сиротами. Знаменитості вже неодноразово наголошували, що після перемоги потрібно дати сім'ї тим дітям, чиї батьки загинули у боротьбі з російською агресією проти України.
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Злата Огнєвіч заговорила про всиновлення дитини
"Холостячка" Злата Огнєвіч також заговорила про всиновлення. Цю тему зірка порушила, відповідаючи на питання фоловерів в інстаграм-сторіс. Артистка вперше розповіла, що вже думала про такий крок і навіть готова наважитися на нього. Однак рішення про всиновлення мають приймати обоє батьків.
Це рішення спільне. Його приймають обидва в парі. З мого боку – так. Я вже замислювалась над цим питанням,
– зізналася виконавиця.
Злата Огнєвіч про всиновлення дитини / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Наразі знаменитість не розповідає подробиць особистого життя, але, ймовірно, зараз у Злати немає обранця. Виконавиця розійшлася з Андрієм Задворним, якого обрала у фіналі 2 сезону "Холостячки", після цього не говорила про нові стосунки.
Нагадаємо, днями ведучий Тимур Мірошниченко повідомив, що з дружиною вже почав процес всиновлення дитини. Пара задумувалася над цим вже давно і повномасштабна війна лише додала впевненості у цьому рішенні.