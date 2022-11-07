Злата Огнєвіч "пролетіла" в голосуванні за журі Нацвідбору і висловилася про конкурентів

Голосування за журі Нацвідбору Євробачення-2023 тривало тиждень, а 7 листопада Суспільне оголосило трійку тих, хто сяде за суддівський стіл. Злати Огнєвіч серед них немає, але співачка, схоже, не засмутилася.

За результатами голосування в Дії Злата Огнєвіч, яка представляла Україну на Євробаченні-2013, посіла аж сьоме місце з дев'яти можливих, їй віддали 6,09% голосів. Як з'ясувалося, за неї проголосували понад 30 тисяч українців. Тож у підсумку артистка вдячна та задоволена.

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Злата Огнєвіч прокоментувала результати голосування за журі Нацвідбору Євробачення-2023

Завершилося голосування за журі Національного відбору на Євробачення. Такої підтримки як за цей тиждень я давно не отримувала. Понад 30 тисяч людей хотіли бачити саме мене, я вдячна Суспільному та Дії за чесне та відкрите голосування,

– написала Злата Огнєвіч.

Вона привітала колег, які обійшли її в голосуванні – Юлію Саніну, Тараса Тополю та Джамалу – і назвала їх найдостойнішими.

"У цьому році в журі будуть найдостойніші, бо їх справедливо обрали люди. Вітаю Юлію Саніну, Джамалу, Тараса Тополю. Чекатиму на відбір", – висловилася Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч прокоментувала голосування за журі Нацвідбору Євробачення / Фото з інстаграму співачки

що Огнєвіч таки хоче поділитися думкою про артистів, які будуть боротися за право представляти Україну на Євробаченні-2023 в Ліверпулі . Тож вона планує провести стрім й оголосити свого фаворита.

Судячи з коментарів, прихильники Злати Огнєвіч засмутилися більше, ніж вона, і дорікнули собі, що не дотисли й не вивели її у трійку лідерів:

"Дуже жаль, що ви не потрапили в журі, я голосувала за вас і вважаю, що ви дуже гідна бути членом жюрі, причому вже давно. Але не засмучуйтеся, все стається тоді, коли повинно, можливо ваш час ще попереду";

"Голосували і підтримували, шкода, що недостатньо активно. Але я впевнена, у такої неймовірної, талановитої людини все найкраще попереду";

"Сумно, що не побачу вас у складі журі. Ви реально достойні там бути. Ех, ми могли б голосувати інтенсивніше";

"Звичайно ми трішки засмутились, що тебе не буде у складі журі, але це зовсім не головне. Головне те, що ти робиш, і люди це цінують і люблять тебе".

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