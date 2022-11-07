По результатам голосования в Дия Злата Огневич, которая представляла Украину на Евровидении-2013, заняла седьмое место из девяти возможных, ей отдали 6,09% голосов. Как выяснилось, за нее проголосовали более 30 тысяч украинцев. Так что в итоге артистка благодарна и довольна.

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Злата Огневич прокомментировала результаты голосования за жюри Нацотбора Евровидения-2023

Завершилось голосование за жюри Национального отбора на Евровидение. Такую поддержку как за эту неделю я давно не получала. Более 30 тысяч человек хотели видеть именно меня, я благодарна Общественному и Дии за честное и открытое голосование,

– написала Злата Огневич.

Она поздравила коллег, которые обошли ее в голосовании – Юлию Санину, Тараса Тополю и Джамалу – и назвала их самыми достойными.

"В этом году в жюри будут самые достойные, потому что их справедливо выбрали люди. Поздравляю Юлию Санину, Джамалу, Тараса Тополю. Буду ждать отбора", – высказалась Злата Огневич.

Злата Огневич прокомментировала голосование за жюри Нацотбора Евровидения / Фото из инстаграма певицы

Интересно, что Огневич все-таки хочет поделиться мнением об артистах, которые будут бороться за право представлять Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле. Поэтому она планирует провести стрим и объявить своего фаворита.

Судя по комментариям, поклонники Златы Огневич расстроились больше, чем она, и упрекнули себя в том, что не дожали и не вывели ее в тройку лидеров:

"Очень жаль, что вы не попали в жюри, я голосовала за вас и считаю, что вы очень достойны быть членом жюри, причем уже давно. Но не огорчайтесь, все происходит тогда, когда должно, возможно, ваше время еще впереди";

"Голосовали и поддерживали, жаль, что недостаточно активно. Но я уверена, у такого невероятного, талантливого человека все лучшее впереди";

"Грустно, что не увижу вас в составе жюри. Вы реально достойны там быть. Эх, мы могли бы голосовать интенсивнее";

"Конечно мы немного расстроились, что тебя не будет в составе жюри, но это совсем не главное. Главное то, что ты делаешь, и люди это ценят и любят тебя".

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