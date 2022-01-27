Злата Огнєвіч позувала у молочному худі й мінішортах: фото стильного образу зі зйомок
Джерело:інстаграм Злати Огнєвіч
Українська співачка Злата Огнєвіч після скандалу з переслідувачем продовжила роботу. Вона постала на зйомках у стильному худі та шортах.
Відома українська співачка Злата Огнєвіч поділилась з шанувальниками новими фото. Вона продемонструвала ефектний образ, у якому позувала на зйомках.
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Образ Злати Огнєвіч
Виконавиця позувала перед камерою на великому рожевому дивані з плюшевими ведмедиками. Вона приміряла чорні шкіряні штани та молочне худі з ефектним принтом від українського бюджетного бренду. Так, вбрання від One Face обійшлось зірці у 1400 гривень.
Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки
Злата Огнєвіч поєднала одяг з ніжно-рожевими чоботами з високою халявою, а також довершила образ масивним золотистим ланцюжком на шиї та сережками-кільцями.
Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки
Знаменитість зібрала волосся в акуратний кінський хвіст та підкреслила риси обличчя легким макіяжем.
Звичайно, життя моє зараз схоже на детектив. Але роботу ніхто не скасовував. Зйомки – як ковток свіжого повітря. Тут я відновлюю сили, вигадую нові ідеї й навіть відпочиваю. Якщо на роботі можна відпочивати — це улюблена справа життя,
– поділилась співачка.
Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки
Зауважимо, нещодавно Злата Огнєвіч боролась з чоловіком, який переслідував її вже три роки:
- співачка опублікувала відео, у якому зняла чоловіка на ім'я Вадим Лебідь. Він погрожував зірці та її батькові.
- У зв'язку з цим Злата звернулась до Віталія Кличка, усіх юристів, правоохоронних органів та президента Зеленського з проханням захистити її.
- Злата Огнєвіч розповідала, що всі спроби її та її сім'ї звернутися до поліції були марними. Та вона ще раз подала заяву.
- Після публічного розголосу справу було відкрито, а чоловіка затримали в Києві та оголосили йому підозру. Після цього зірка змогла зітхнути з полегшенням і зізналась, що розплакалась від емоцій.