Відома українська співачка Злата Огнєвіч поділилась з шанувальниками новими фото. Вона продемонструвала ефектний образ, у якому позувала на зйомках.

Дивіться також Григорій Решетник сходив в оперу з дружиною та Ектором: який образ підібрала Христина

Образ Злати Огнєвіч

Виконавиця позувала перед камерою на великому рожевому дивані з плюшевими ведмедиками. Вона приміряла чорні шкіряні штани та молочне худі з ефектним принтом від українського бюджетного бренду. Так, вбрання від One Face обійшлось зірці у 1400 гривень.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Злата Огнєвіч поєднала одяг з ніжно-рожевими чоботами з високою халявою, а також довершила образ масивним золотистим ланцюжком на шиї та сережками-кільцями.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Знаменитість зібрала волосся в акуратний кінський хвіст та підкреслила риси обличчя легким макіяжем.

Звичайно, життя моє зараз схоже на детектив. Але роботу ніхто не скасовував. Зйомки – як ковток свіжого повітря. Тут я відновлюю сили, вигадую нові ідеї й навіть відпочиваю. Якщо на роботі можна відпочивати — це улюблена справа життя,

– поділилась співачка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, нещодавно Злата Огнєвіч боролась з чоловіком, який переслідував її вже три роки: