Як з'ясувалось, Григорій Решетник та Ектор Хіменес Браво товаришують і поза знімальним майданчиком. У шаленому графіку вони викроюють час для спільних культурних вечорів.

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Григорій Решетник сходи в оперу з дружиною та Ектором Хіменесом Браво

Зіркова трійка сходила на оперу "Травіата", обравши місця у партері. Незмінний ведучий "Холостяка" зізнався, що завдяки виставі отримав порцію натхнення, а його дружина Христина пообіцяла частіше вибиратися в театр.

Оперний вечір у прекрасній компанії! Переконані, що треба перемикатися та знаходити час на культурно-душевний відпочинок. Нові емоційні відчуття заряджають і надихають,

– поділився Григорій Решетник.

"Цього року поставили собі завдання – частіше влаштовувати "культурну" програму! І знаєте, такий емоційний вечір, така атмосфера Національної опери, така компанія", – додала Христина у своєму інстаграм-профілі.

Григорій Решетник з дружиною та Ектором Хіменесом Браво в опері / Фото з інстаграму шоумена

Григорій Решетник з дружиною Христиною в опері / Фото з інстаграму шоумена

Образ Христини Решетник в опері

У Національну оперу дружина шоумена одягла елегантну мінісукню чорного кольору з кльошним низом і рукавами-ліхтариками з кокетливими розрізами. Під вбрання з закритим декольте Христина підібрала лаковані ботфорти без підборів та сумочку від Louis Vuitton.

З аксесуарів на ній був золотий годинник і лаконічні сережки. Волосся вона вклала рівно й нанесла легкий денний макіяж.

Христина Решетник в опері / Фото з інстаграму дружини шоумена