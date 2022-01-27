Известная украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала эффектный образ, в котором позировала на съемках.

Смотрите также Григорий Решетник сходил в оперу с женой и Эктором: какой образ подобрала Кристина

Образ Златы Огневич

Исполнительница позировала перед камерой на большом розовом диване с плюшевыми мишками. Она примеряла черные кожаные брюки и молочное худи с эффектным принтом от украинского бюджетного бренда. Наряд от One Face обошелся звезде в 1 400 гривен.

Злата Огневич / Фото с инстаграма звезды

Злата Огневич соединила одежду с нежно-розовыми сапогами с высоким голенищем, а также завершила образ массивной золотистой цепочкой на шее и серьгами-кольцами.

Злата Огневич / Фото с инстаграма звезды

Знаменитость собрала волосы в аккуратный конский хвост и подчеркнула черты лица легким макияжем.

Конечно, жизнь моя сейчас похожа на детектив. Но работу никто не отменял. Съемки – как глоток свежего воздуха. Здесь я восстанавливаю силы, придумываю новые идеи и даже отдыхаю. Если на работе можно отдыхать – это любимое дело жизни,

– поделилась певица.

Злата Огневич / Фото с инстаграма звезды

Заметим, что недавно Злата Огневич боролась с мужчиной, который преследовал ее уже три года: