Українська співачка Злата Огнєвіч зробила основні кроки, щоб позбутися переслідування чоловіка, з яким бореться вже 3 роки. Переслідувача вже затримала в Києві поліція за статтею 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

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Злата Огнєвіч прокоментувала затримання нападника

Артистка поділилась, що коли почула про затримання, то не змогла стримати сліз. Вона наголосила, що насилля над жінками у будь-якому прояві має бути покараним.

У мене для вас дуже хороші новини! Сьогодні злочинця затримали. Дякую величезне Печерському відділенню поліції та всій команді, яка шукала цю людину. Коли мені зателефонував слідчий, я просто від емоцій розплакалася, бо я не спала всю ніч,

– зізналась Злата.

"Я хвилювалася, бо він міг бути де завгодно... Він міг просто чекати моїх батьків під під'їздом... Ой, я навіть думати не хочу про це. У мене з'явилася надія, і ми цю справу доведемо до кінця. Це справді резонансна подія", – додала Огнєвіч.



Злата Огнєвіч про затримання переслідувача / Фото з інстаграм-сторіз Злати Огнєвіч

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