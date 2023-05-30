Огнєвіч потішила фанатів палкими фото. Раніше Злата з'явилася в ефірі Євробачення-2023 у приголомшилому образі, саме вона озвучила бали від України для учасників.

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Для нової фотосесії співачка одягла топ-бюстьє і жакет у червоному кольорі. А також Злата зробила професійний вечірній макіяж.



Злата Огнєвіч приміряла яскравий образ / Фото з її інстаграму

"Ці прекрасні фото – як нагадування: життя триває, у всіх його проявах!" – написала під фото Огнєвіч.

Зірка заявила, що познайомилася із класною командою у Львові. "Мене надихають креативні й талановиті люди, саме за це я люблю свою професію! Творити. Надихати. Жити", – додала Злата.



Злата Огнєвіч показала відверті фото / Фото з її інстаграму

Шанувальники були в захваті від ефектних фото Злати Огнєвіч. У коментарях вони "засипали" її компліментами:

"Вау, вам дуже личить червоний".

"Вогонь".

"Що за секс…"

"Ого! Як красиво!"

"Богиня".

"Злато, ви дуже красива жінка".

"Красиво і ніжно".

"Яка же ти красуня".

"Дуже гарні фото. Красуня!!! Вам личить червоний колір".

"Це ж треба бути такою красунею та талановитою особистістю".



Злата Огнєвіч на фотосесії / Фото з її інстаграму

Раніше Злата Огнєвіч у стильному образі прогулялася Києвом. Вона постала перед камерою у чорному светрі оверсайз та прямих штанах. Зверху Злата накинула білосніжний великий пуховик. А родзинкою образу стала темна кепка.

Нагадаємо, що минулого тижня Огнєвіч виступала у Білій Церкві, де з нею стався курйозний інцидент. Артистка перечепилась і впала зі сцени. Це сталося через те, що Злату засліпило світло прожекторів. На щастя, все обійшлось без травм – співачка швидко піднялась та продовжила виконувати пісню. Шанувальники підтримали зірку – пишуть, що точно помітно, що зірка співає без фотограми.