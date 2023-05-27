Напередодні Злата Огнєвіч показала рідкісне фото з батьком, який працює військовим медиком і рятує життя захисників на фронті. Тепер вона показала своїх найрідніших людей у кліпі.

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Співачка написала, що у кліпі вона намагалася показати почуття жінок, які чекають своїх чоловіків з фронту.

Я передала листування, виснажливе очікування звістки та спогади про щасливе минуле жінок України, які сьогодні чекають заповітне "На зв'язку" від своїх чоловіків,

– каже Злата.

У кліпі Огнєвіч знялися її найближчі люди – тато, мама, рідна сестра та її чоловік. Завдяки цьому фанати артистки дізналися, що скоро Злата стане тіткою, адже її сестра Юлія вагітна.



Злата Огнєвіч з мамою, сестрою та її чоловіком / Скриншот з відео

Крім того, у кліпі показали, як сім'я спілкується з Леонідом Бордюгом – батьком Огнєвіч, який працює військовим хірургом та вже багато місяців рятує життя українських захисників.

Він допомагає пораненим і вже бачив стільки, що й достатньо... Нещодавно, коли ми спілкувалися по телефону, він сказав, що буде там до останнього, до самої перемоги України. Там, де він дуже потрібен, сотні лікарів, парамедиків. Низький уклін українським медикам. Подяка. Повага. За надлюдські зусилля, за порятунок життів,

– писала раніше Злата.



Тато Злати Огнєвіч / Скриншот з відео

Кліп Злати Огнєвіч на пісню "Янгол": дивіться онлайн

Нагадаємо, що влітку минулого року артистка розповідала, що її 67-річний тато лікує поранених у Харкові – туди він поїхав на початку війни. Батько виконавиці за фахом є військовим хірургом. Свого часу він очолював Центр первинної медико-санітарної допомоги Судакської міської ради.

Понад 6 місяців Леонід Григорович перебував на війні, і лиш у жовтні приїхав додому на відпустку. Він розповів шанувальникам доньки про свою роботу та підтримав українців. Згодом він повернувся на фронт.