Огневич порадовала фанатов палкими фото. Раньше Злата появилась в эфире Евровидения-2023 в ошеломленном образе, именно она озвучила баллы от Украины для участников.

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Для новой фотосессии певица надела топ-бюстье и жакет в красном цвете. А также Злата сделала профессиональный вечерний макияж.



Злата Огневич примерила яркий образ / Фото с ее инстаграммы

"Эти прекрасные фото – как напоминание: жизнь продолжается, во всех ее проявлениях!" – написала под фото Огневич.

Звезда заявила, что познакомилась с классной командой во Львове. "Меня вдохновляют креативные и талантливые люди, именно за это я люблю свою профессию! Творить. Вдохновлять. Жить", – добавила Злата.



Злата Огневич показала откровенные фото / Фото с ее инстаграммы

Поклонники были в восторге от эффектных фото Златы Огневич. В комментариях они "засыпали" ее комплиментами:

"Вау, вам очень подходит красный".

"Огонь".

"Что за секс…"

"Ого! Как красиво!"

"Богиня".

"Злата, вы очень красивая женщина".

"Красиво и нежно".

"Какая же ты красавица".

"Очень хорошие фото. Красотка!!! Вам подходит красный цвет".

"Это же нужно быть такой красавицей и талантливой личностью".



Злата Огневич на фотосессии / Фото с ее инстаграммы

Раньше Злата Огневич в стильном образе прогулялась по Киеву. Она предстала перед камерой в черном свитере оверсайз и прямых брюках. Сверху Злата накинула белый большой пуховик. А изюминкой образа стала темная кепка.

Напомним, что на прошлой неделе Огневич выступала в Белой Церкви, где с ней произошел курьезный инцидент. Артистка споткнулась и упала со сцены. Это произошло из-за того, что Злату ослепил свет прожекторов. К счастью, все обошлось без травм – певица быстро поднялась и продолжила исполнять песню. Поклонники поддержали звезду – пишут, что заметно, что звезда поет без фотограммы.