Огневич порадовала фанатов палкими фото. Раньше Злата появилась в эфире Евровидения-2023 в ошеломленном образе, именно она озвучила баллы от Украины для участников.
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Для новой фотосессии певица надела топ-бюстье и жакет в красном цвете. А также Злата сделала профессиональный вечерний макияж.
Злата Огневич примерила яркий образ / Фото с ее инстаграммы
"Эти прекрасные фото – как напоминание: жизнь продолжается, во всех ее проявлениях!" – написала под фото Огневич.
Звезда заявила, что познакомилась с классной командой во Львове. "Меня вдохновляют креативные и талантливые люди, именно за это я люблю свою профессию! Творить. Вдохновлять. Жить", – добавила Злата.
Злата Огневич показала откровенные фото / Фото с ее инстаграммы
Поклонники были в восторге от эффектных фото Златы Огневич. В комментариях они "засыпали" ее комплиментами:
- "Вау, вам очень подходит красный".
- "Огонь".
- "Что за секс…"
- "Ого! Как красиво!"
- "Богиня".
- "Злата, вы очень красивая женщина".
- "Красиво и нежно".
- "Какая же ты красавица".
- "Очень хорошие фото. Красотка!!! Вам подходит красный цвет".
- "Это же нужно быть такой красавицей и талантливой личностью".
Злата Огневич на фотосессии / Фото с ее инстаграммы
Раньше Злата Огневич в стильном образе прогулялась по Киеву. Она предстала перед камерой в черном свитере оверсайз и прямых брюках. Сверху Злата накинула белый большой пуховик. А изюминкой образа стала темная кепка.
Напомним, что на прошлой неделе Огневич выступала в Белой Церкви, где с ней произошел курьезный инцидент. Артистка споткнулась и упала со сцены. Это произошло из-за того, что Злату ослепил свет прожекторов. К счастью, все обошлось без травм – певица быстро поднялась и продолжила исполнять песню. Поклонники поддержали звезду – пишут, что заметно, что звезда поет без фотограммы.