В ефірі Євробачення-2023 з'явилося чимало українських зірок конкурсу – серед них і Злата Огнєвіч. Вона оголосила найвищі бали від національного журі України для інших країн.

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Образ Злати Огнєвіч для Євробачення

Співачка з'явилась у прямому ефірі фіналу пісенного конкурсу в елегантному образі. Вона була першою, хто оголошував бали від суддів.

Злата Огнєвіч обрала атласну сукню довжини максі й кольору індиго від українського бренду OLYA MAK. Вбрання підкреслювало оголені плечі та мало тонкі бретелі зі стразами. Щоб не перевантажувати образ, артистка відмовилась від аксесуарів.

Аутфіт Злати доповнила ефектна зачіска – волосся зібране у високий пучок та вільні пасма, вкладені локонами. Вечірній нюдовий макіяж став завершенням образу.

Образ Злати Огнєвіч на Євробаченні: відео

"Сьогодні був такий хвилюючий момент! Я стала речником на Євробаченні 2023 від України. Радію, що принесла гарну звістку Швеції і вітаю з перемогою прекрасну Лорін! Дякую за фантастичну колаборацію України та Великої Британії, це дивовижна мить, історична. Потужний і дуже достойний виступ, TVORCHI, сталеві серця! Всім Світла! Я щаслива, що увесь світ бачить, яка талановита наша країна, креативні люди і те, що ми світимо крізь такі складні часи!" – поділилась враженнями артистка.

Образи зірок з Євробачення-2023