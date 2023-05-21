Співачка Злата Огнєвіч поділилась новим фото на особистій сторінці. Вона показала рідкісну світлину з батьком, якого вже давно не бачила.

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Злата Огнєвіч показала фото з батьком

Батько Злати Огнєвіч, Леонід Григорович, – військовий хірург. З початку повномасштабної війни він відправився допомагати пораненим захисникам.

На фото – ми з татом, ми вже давно не бачились... Бо він допомагає пораненим і вже бачив стільки, що й годі. Нещодавно, коли ми спілкувались телефоном, сказав, що буде там до останнього, до самої перемоги України. Там, де він дуже потрібен, як і сотні лікарів, парамедиків,

– зазначила співачка.

Злата Огнєвіч подякувала медикам за порятунки життів та титанічну працю: "Низький уклін українським медикам. Вдячність. Повага. За надлюдські зусилля, за порятунок життів. За віру в перемогу. За самовідданість, безсонні ночі і невпинну працю. Хай з вами буде сила. Велика і шалена. Така сама, як і наша любов до рідної землі".



Злата Огнєвіч з батьком / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Що робить батько Злати на фронті

Ще влітку минулого року артистка розповідала, що її 67-річний тато лікує поранених у Харкові – туди він поїхав на початку війни. Батько виконавиці за фахом є військовим хірургом. Свого часу він очолював Центр первинної медико-санітарної допомоги Судакської міської ради.

Понад 6 місяців Леонід Григорович перебував на війні, і лиш у жовтні приїхав додому на відпустку. Він розповів шанувальникам доньки про свою роботу та підтримав українців.

"Травми в мирному житті та травми військових не порівняти. До цього ніяк не можна звикнути. І такий жаль. Більша частина цих людей – молоді хлопці. Медицина виконує дуже велику роботу. Не можна зрівняти ні з чим, як працюють люди, з якою напругою", – казав зірковий батько.