Леонід Григорович є військовим хірургом, тому від початку повномасштабної війни допомагав пораненим. Чоловік розповів, що травми, які люди отримують у повсякденному житті й на війні кардинально відрізняються.

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Тато Злати Огнєвіч приїхав з передової

Чоловік понад 6 місяців був на війні й лише зараз приїхав додому. Він бачив травми, які отримують наші військові під час виконання бойових завдань. За словами Леоніда Григоровича, більшість цих людей – молоді хлопці, цвіт нашої нації.

Травми в мирному житті та травми військових не порівняти. До цього ніяк не можна звикнути. І такий жаль. Більша частина цих людей – молоді хлопці. Медицина виконує дуже велику роботу. Не можна зрівняти ні з чим, як працюють люди, з якою напругою,

– розповів Леонід Григорович.



Тато Огнєвіч про роботу хірурга / Скриншот інстаграм-сторіс співачки



Тато Огнєвіч про роботу хірурга / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Батько Злати закликав українців набратися сил, терпіння. Ми обов'язково переможемо: "За нами перемога. Все буде добре. На нашій землі запанує мир, злагода і порядок".

Нагадаємо, влітку Злата розповідала, що її 67-річний тато лікує поранених у Харкові, куди поїхав на початку війни. Батько виконавиці за фахом є військовим хірургом. Свого часу він очолював Центр первинної медико-санітарної допомоги Судакської міської ради.