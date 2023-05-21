Певица Злата Огневич поделилась новым фото на личной странице. Она показала редкую фотографию с отцом, которого уже давно не видела.

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Злата Огневич показала фото с отцом

Отец Златы Огневич, Леонид Григорьевич, – военный хирург. С начала полномасштабной войны он отправился помогать раненым защитникам.

На фото – мы с папой, мы уже давно не виделись... Потому что он помогает раненым и уже видел столько, что и все. Недавно, когда мы общались по телефону, сказал, что будет там до последнего, до самой победы Украины. Там, где он очень нужен, как и сотни врачей, парамедиков,

– отметила певица.

Злата Огневич поблагодарила медиков за спасения жизней и титанический труд: "Низкий поклон украинским медикам. Благодарность. Уважение. За сверхчеловеческие усилия, за спасение жизней. За веру в победу. За самоотверженность, бессонные ночи и неустанный труд. и безумная. Такая же, как и наша любовь к родной земле".



Злата Огневич с отцом / Фото из инстаграма Златы Огневич

Что делает отец Златы на фронте

Еще летом прошлого года артистка рассказывала, что ее 67-летний папа лечит раненых в Харькове – туда он уехал в начале войны. Отец исполнительницы по специальности является военным хирургом. В свое время он возглавлял Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета.

Более шести месяцев Леонид Григорьевич находился на войне, и только в октябре приехал домой на отпуск. Он рассказал поклонникам дочери о своей работе и поддержал украинцев.

"Травмы в мирной жизни и травмы военных не сравнить. К этому никак нельзя привыкнуть. И такая жалость. Большая часть этих людей – молодые ребята. Медицина выполняет очень большую работу. Нельзя сравнить ни с чем, как работают люди, с каким напряжением", – говорил звездный отец.